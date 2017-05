జగన్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కారును ఢీకొట్టిన లారీ: గాయాలు, ఆస్పత్రిలో చేరిక

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత, ప్రొద్దుటూరు ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివ ప్రసాద్ రెడ్డి శనివారం ఉదయం రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారును లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 11:20 [IST]

English summary

YSR Congress Party MLA Rachamallu Siva Prasad Reddy and his family members injured in a Road accident, on Saturday morning.