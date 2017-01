చేతకాని మంత్రి దేవినేని.., రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు అసమర్థ పాలనా: రోజా

సొంత జిల్లా సమస్యలనే పరిష్కరించుకోలేని చేతకాని మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు పులివెందులకు నీరు ఇస్తామని చెప్పడం హాస్యాస్పదం అన్నారు రోజా.

English summary

YSRCP MLA RK Roja participated in pongal celbrations at Nandigama. There she talked to media on Tdp govt