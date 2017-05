సిగ్గుపడుతున్నా: రోజా, చంద్రబాబు అసహనం, నేతల పరుగులు

మంగళవారం నాడు ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశం జరిగిన తీరు చూస్తే సిగ్గుగా ఉందని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే రోజా విమర్శించారు. ఆమె అసెంబ్లీ లాబీల్లో మీడియాతో మాట్లాడారు.

Roja fires at TDP government, Chandrababu unhappy with MLAs

