జగన్ మగాడిలా, బాబును చూసి 200 మంది పారిపోయారు, కాళ్లు పట్టేందుకు: రోజా

తమ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మగాడిలా మీడియా సమక్షంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కలిశారని రోజా అన్నారు.

English summary

YSRCP MLA Roja lashed out at AP CM Chandrababu Naidu for targetting YSRCP cheif YS Jagan over PM Modi meeting.