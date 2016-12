రూ. 25లక్షల కొత్త నోట్లను చెరువు గట్టులో పాతిపెట్టారు: ఏం జరిగిందంటే..

ఆముదాలవలసలో కొత్త నోట్లు భారీగా బయటపడ్డాయి. చెరువు కట్టలో దాచిపెట్టిన రూ. 25లక్షల విలువైన కొత్త నోట్లు ముగ్గురు చిన్నారుల కంటబడ్డాయి.

English summary

Unkown people kept Rs. 25 lakhs at pond in Srikakulam district.