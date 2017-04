మహిళలపై కండక్టర్ వికృత చేష్టలు, వలపన్ని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

భార్య స్నేహితులరాలితో పాటు యువతులు, మహిళలు సుమారు 200 మందికి అసభ్యకరంగా మేసేజ్ లు పంపుతూ వేధింపులకు పాల్పడుతున్న ఆర్ టి సి కండక్టర్ తో పాటు ఆయన స్నేహితుడిని విజయవాడ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

Rtc conductor arrested for sexual harassemetn women in Vijayawada.Srinivasarao working as a Rtc conductor.along with his friend shyamala also sexual harassment on ladies over phone