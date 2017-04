టీడీపీ అధికార వెబ్ సైట్ లో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్, వైసీపీ అధినేత జగన్ ను కించపరిచేలా విచ్చలవిడిగా పెట్టిన పోస్టుల సంగతేంటి? అని జగన్ మీడియా ప్రశ్నిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ysrcp President Jagan's Media questioned AP Cm chandrababu Naidu on their party official website. In that website there are lot of satires on Telangana CM KCR and Ysrcp President Jagan