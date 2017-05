స్కూలు బస్సు బీభత్సం: బ్రేక్‌ బదులు యాక్సిలరేటర్ తొక్కేశాడు.. నిఘా కెమేరాలు చెప్పిన నిజాలు

శ్రీప్రకాశ్‌ విద్యా సంస్థకు చెందిన పాఠశాల బస్సు ప్రమాదానికి.. బస్సు డైవర్‌ నిర్లక్ష్యం, పొరపాటే ప్రధాన కారణమని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.

English summary

The Maharanipet police of Visakhapatnam came to a conclusion on the school bus accident which took place on the beach road that the prime cause of this accident is driver's neglegence. As part of their enquiry the investigation officer watch the video footage of the available cc cameras regarding this incident. Bus driver Krishna also told the police that while in a shock he pressed accelerator instead of break when the bus is running on a slope road at beach. But the transport department officials are differs from the local police on this accident.