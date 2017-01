చంద్రబాబూ ఇది తగునా! : రూ.100కోట్లపై శాస్త్రవేత్తల అసంతృప్తి

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాస్తవ్రేత్తలు ఎవరైనా నోబెల్ బహుమతిని సాధిస్తే వారికి రూ.100 కోట్లు ఇస్తామని సీఎం చంద్రబాబు చేసిన ప్రకటనపై పలువురు శాస్త్రవేత్తలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:55 [IST]

English summary

It is said that few scientists unhappy on AP CM Chandrababu's 100 crores gift announcement.