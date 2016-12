ఆసుపత్రికి వెళ్తూ అటవీప్రాంతంలోనే ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది, ఎందుకలా

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఓ మహిళ తనకు తానే ప్రసవం చేసుకొంది.రంపచోడవరం ఏరియా ఆసుపత్రిలో ప్రసవం కోసం భర్తతో కలిసి వెళ్తూ మార్గమధ్యలోనే ఆమె అటవీ ప్రాంతంలోనే తనకుతానే పురుడుపోసుకొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

self delivery tribal lady in east godavari district forest area.laxmi along with her husband went to rampachodavarm area hospital for delivery, on the way she self delivered, after that they shifted to hospital