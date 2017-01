జల్సాలు, ప్రేయసికి బహుమతులు: అప్పుల పాలై ఆ క్యాడ్ ఇంజనీర్ ఏం చేశాడంటే..

ప్రేయసికి బహుమతులు కొనిస్తూ, ఆమెతో విలాసాలకు మరిగి ఓ సీనియర్ క్యాడ్ ఇంజనీర్ అప్పుల పాలయ్యాడు. దాంతో అతను చేసింది వింటే ఆశ్చర్యపోతారు...

English summary

A senior CAD engineer has been arrested for blackmailing in Visakhapatanam of Andhra Pradesh.