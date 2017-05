పత్తికొండ రక్తచరిత్ర: 1978 నుండి 14 మంది హత్య, ఆధిపత్యపోరే కారణమా?

కర్నూల్ జిల్లాలోని పత్తికొండ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఆధిపత్యపోరులో అనేక హత్యలు చోటుచేసుకొన్నాయి. అధికార, విపక్షపార్టీలకు చెందిన నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు హత్యలకు గురయ్యారు.

English summary

serial murders in Pattikonda assembly segment from 1978.14 members murdered from 1978.