లేడీస్ టైలర్ వద్దకు వెళ్ళిన బాలిక నగ్న దృశ్యాలు రికార్డ్, లైంగిక వేధింపులు

ఓ మైనర్ బాలిక నగ్నదృశ్యాలను చిత్రీకరించిన కొందరు వ్యక్తులు ఇంటర్నెట్ లో పెట్టారు. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న బాలిక దుస్తులు కుట్టించుకొనేందుకు వచ్చిన సమయంలో ఆమె నగ్నచిత్రాలను తీశారు.

English summary

Sexual harassement on a minor girl in Anantapuram district. when she was went to ladies tailor for stitching clothes Nagaraju recorded girls nude video.he blackmailed her.victim family complaint against him.