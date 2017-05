డిగ్గీకి తలసాని హెచ్చరిక: దమ్ముంటే అడ్డుకోవాలంటూ షబ్బీర్ సవాల్

సిటీలో కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి దిగ్విజయ్ సింగ్‌ను తిరగనివ్వమని హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్‌పై కాంగ్రెస్ నేత షబ్బీర్ అలీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

English summary

Congress leader Shabbir Ali on Saturday fired at Telangana minister Talasani Srinivas Yadav in Digvijay singh issue.