సాయిశ్రీ చనిపోవడానికి 2 రోజుల ముందే లీగల్ నోటీసులు పంపిన శివకుమార్

దుర్గాపురంలో లుకేమియా వ్యాధితో బాధపడుతూ రెండు రోజుల క్రితం మరణించిన మాదంశెట్టి వెంకటసాయికృష్ణ శివశ్రీ తల్లి సుమశ్రీకి చిన్నారి తండ్రి శివకుమార్ లీగల్ నోటీసులు పంపాడు.

English summary

Shivakumar issued to legal notices to Sumasree by register post, before Saisree death.Saisree died on Sunday.Andhrapradesh state Mahila commission chairperson Nannapaneni Rajakumari visitation Sumasree on Tuesday.