మోడీతో జగన్ భేటీ చంద్రబాబుకు షాక్: చిక్కుల్లో నారా లోకేష్?

జగన్‌ను చంద్రబాబు ఆర్థిక ఉన్మాదిగా అభివర్ణిస్తున్నారు. తనకు అత్యంత సన్నిహతమని భావిస్తున్న ప్రధాని మోడీ జగన్‌కు అపాయింట్‌మెంట్ ఇవ్వడం ఆయనకు షాక్ తగిలే విషయమే....

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 14:18 [IST]

English summary

According to political analysts - the meeting between PM Narendra Modi and YSR Congress party president YS Jagan may give shock to Andhra Pradesh CM and Telugu Desam party chief Nara Chnadrababu Naidu.