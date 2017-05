కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు ధర్మవరం సుబ్బారెడ్డి ఉప ముఖ్యమంత్రి కేఈ కృష్ణమూర్తి సమక్షంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు.

Shock to YSR Congress Party chief YS Jaganmohan Reddy. Don leader Subba Reddy join Telugudesam.

