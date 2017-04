ముగ్గురు టిడిపి నేతలకు అధిష్టానం షాక్: బాబుకు వైసిపి ఎమ్మెల్యే సారీ

క్రమశిక్షణారాహిత్య చర్యలకు పాల్పడిన ముగ్గురు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు అధిష్టానం షాకిచ్చింది. వారికి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది.

English summary

Telugudesam Party issued showcause notices to Three Telugudesam Party krishna district leaders on Tuesday.