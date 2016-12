నన్ను వదిలేస్తే డబ్బిస్తా : భార్యకు ఎస్ ఐ ఆఫర్, రెండో పెళ్ళికోసమేనంటున్న భార్య

రెండో వివాహం కోసం డబ్బులిస్తా తనను వెళ్ళిపోవాలని భర్త కోరుతున్నాడని చిత్తూరు జిల్లా కెవిబిపురం ఎస్ ఐ శివకుమార్ పై ఆయన భార్య నగీనా ఫిర్యాదు చేసింది. ప్రేమించి పెళ్ళిచేసుకొని రెండో పెళ్ళిచేసుకొనేందుకు

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 12:01 [IST]

English summary

si offered to money to his wife to leave him so that he can marry a another lady in chittoor district. shiv kumar marry nagina who is working as a constable in anantapur district, they married in 2015 December 5th.she complaint against shiva kumar .