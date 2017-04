ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకొన్న భార్యను మోసం చేసిన ఎస్ ఐ అరెస్టు

ప్రేమించి పెళ్ళిచేసుకొన్న ఎస్ ఐ, భార్యను కాదని మరో వివాహనికి సిద్దమయ్యాడు.అయితే బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు చిత్తూరు జిల్లాలో ఎస్ ఐ గా పనిచేస్తున్న శివకుమార్ ను హిందూపురం వన్ టౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశా

English summary

Si shivakumar arrested for cheating his wife on Saturday.Shivakumar married Nagina last year, but he was cheating Nagina, then she complaint against him. Hindpur police arrested SI Shivakumar on Saturday.