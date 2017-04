నంద్యాల టిక్కెట్ ఎవరికో చెప్పిన శిల్పా: అఖిల తేల్చేసింది.. మెత్తబడ్డారా

నంద్యాల ఉప ఎన్నిక టిక్కెట్‌పై టిడిపి జిల్లా అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్సీ శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డి స్పందించారు. ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచే అభ్యర్థికే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు టిక్కెట్ ఇస్తారని చక్రపాణి రెడ్డ

Story first published: Monday, April 24, 2017, 12:24 [IST]

English summary

MLC and Telugudesam Party leader Silpa Chakrapani Reddy clarifies who will get Nandyal bypoll ticket.