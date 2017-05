భూమా ఫ్యామిలీ పోటీ, సర్వేతో టిక్కెట్: శిల్పా, నారాయణరెడ్డి హత్యపై..

నంద్యాల ఉప ఎన్నిక అభ్యర్థి కోసం తమ పార్టీ పలు సంస్థలతో సర్వే చేయించిందని, దాని ఆధారంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అభ్యర్థిని ఖరారు చేస్తారని ఎమ్మెల్సీ శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డి అన్నారు.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 0:20 [IST]

Silpa Chakrapani Reddy talks about Nandyal bypoll.

