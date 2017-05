రివర్స్: ఫైనాన్షియర్ ను కిడ్నాప్ చేసి చితక్కొట్టిన డాక్టర్లు

ఫైనాన్షియర్లు తమకు రావాల్సిన డబ్బులకు కోసం కిడ్నాప్ చేయడం చూస్తుంటాం. వాటి గురించి వినే ఉంటాం. కాని, విజయవాడలో దానికి భిన్నంగా జరిగింది. నగరానికి చెందిన కొందరు డాక్టర్లు ఏకంగా ఓ ఫైనాన్షియర్ ను కిడ్నాప

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Six members of doctors team kidnapped financier in Vijayawada.they were attacked on him, he was complaint against doctors to CP.