వెనక్కి తగ్గేదే లేదు.. సోమిరెడ్డి జైలుకు వెళ్లడం ఖాయం: కాకాని

తన వద్ద ఉన్న అన్ని ఆధారాలను ఆ శాఖలకు పంపించానని సోమిరెడ్డి జైలుకు వెళ్లక తప్పదని హెచ్చరించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

YSRCP MLA Kakani Govardhan Reddy said he never take a back step on somireddy