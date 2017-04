జనసేన అధ్యక్షులు, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ చాలా మంచి మనిషి అని, అలాంటి వ్యక్తి రాజకీయాలకు అంతగా పనికి రాడనేది తన అభిప్రాయమని ఏపీ మంత్రి, టిడిపి నేత సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఓ ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు.

English summary

Somireddy says Pawan Kalyan is very good persons but he is unfit for politics.