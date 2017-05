జగన్ మద్దతిస్తే తీసుకుంటాం: సోమిరెడ్డి ఆసక్తికరం, మోడీపై రివర్స్ గేర్

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై మంత్రి, టిడిపి నేత సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి సోమవారం నాడు నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

Somireddy says TDP is ready if YS Jagan give support after acquitted in DA case.