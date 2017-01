దాడి చేయమని చెప్పింది విజయసాయి రెడ్డే: కాకాని ఆరోపణలపై సోమిరెడ్డి

వైసీపీ అధినేత జగన్ 11కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్నాడని గుర్తుచేసిన సోమిరెడ్డి.. ఈడీ ఆయన ఆస్తులను జప్తు చేసుకుంటూ పోతుందన్నారు.

English summary

TDP MLC Somireddy Chandramohan Reddy fired on YSRCP MLA Kakani Govardhan Reddy on the allegations of benamy properties