ఆ మూడు స్కిల్స్ ఉంటేనే జనసేనలోకి ఎంట్రీ? పక్కపార్టీని విమర్శిస్తే ఇంటికే?

సమాజంపై లోతైన విశ్లేషణ చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నవారికే జనసేనలో కార్యకర్తలుగా ఎంపిక చేయనున్నారు. త్రిసూత్ర విధానంతో కార్యకర్తలను ఎంపిక ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. నిపుణులచ సమక్షంలో కార్యకర్తల ఎంపిక కోసం పరీక్షలు

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

speech, local issues, writing skills is the most important for joing in to Janasena party.Party take care in this three issues. Janasena chief pawan kalyan planning to contest in 2019 elections