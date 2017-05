సోషల్‌ మీడియాలో తమకు వ్యతిరేకంగా కామెంట్లు చేసిన వాళ్లను రాత్రికి రాత్రే అరెస్టు చేయించే టీడీపీ ప్రభుత్వం..

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 16:24 [IST]

English summary

YSR CP Leader, MLA Gadikota Srikanth Reddy asked why police are not arrested anyone till now in Narayana Reddy murder case. He spoken to press reporters here in Hyderabad at YCP Office on Tuesday. He asked what Kurnool SP is doing? If the police are taking action after appears any wrong in Social Media, why they are not taking the action in the same way if opposition leader murdered 48 hours back? He asked.