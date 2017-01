'చంద్రబాబుకు నారాయణ బినామీ.. అసలాయనకు 'నోబెల్' గురించి తెలుసా?'

ఓవైపు విద్యా వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేస్తూ.. ఉపాధ్యాయులను తొలగించేందుకు కుట్రలు పన్నుతూ నోబెల్ ప్రైజ్ గురించి చంద్రబాబు మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉందని విమర్శించారు.

English summary

YSRCP MLA Srikanth Reddy questioned chandrababu naidu that did he know what is nobel prize?. After announcing 100crores money for nobel winners ysrcp targeting CM