డ్రగ్స్ వాడుతున్నాడేమో, పరిటాల దెబ్బకు పారిపోయాడు: జేసీపై శ్రీకాంత్ రెడ్డి

అనంతపురం తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి డ్రగ్స్ వాడి సభలకు హాజరవుతున్నట్లుగా ఉందని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే శ్రీకాంత్ రెడ్డి బుధవారం నాడు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

English summary

YSRCP MLA Srikanth Reddy takes on JC Diwakar Reddy for targetting him.