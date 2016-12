తల్లితో సహజీవనం: ఇద్దరు కూతుళ్లపై పెంపుడు తండ్రి రేప్

ఓ వ్యక్తి అత్యంత నీచమైన కార్యానికి ఒడిగట్టాడు. తల్లితో సహజీవనం చేస్తూ ఆమె ఇద్దరు కూతుళ్లపై అతను అత్యాచారం చేశాడు. ఈ సంఘటన తిరుపతిలో జరిగింది.

English summary

A step father Vamshi has raped two girls at Tirupathi of Andhra Pradesh.