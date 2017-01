ఏం జరిగింది: కొడుకు చనిపోయాడు, తల్లిదండ్రులు ఉరేసుకొన్నారు

కొడుకు మరణించడాన్ని తట్టుకోలేక తల్లిదండ్రులు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకొన్నారు. ఈ ఘటన గుంటూరులో చోటుచేసుకొంది. జ్వరంతోనే కొడుకు స్కూల్ లోనే చనిపోయాడు.

English summary

when student died at school with fever, his parents sucide in guntur district, vamshi a student studying in corporate shcool at guntur town. recently he was died, his parents sucide on sunday