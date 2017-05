మోస్ట్ వరస్ట్, ఏం చేశారు?: ఎన్టీఆర్, చిరంజీవిలపై సుబ్రమణ్యస్వామి సంచలనం

దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌పై సంచలన ఆరోపణలు చేసిన భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంటుసభ్యుడు సుబ్రమణ్యస్వామి మరోసారి రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

BJP MP subramanian swamy lashed out at TDP founder president and Telugu actor NTR and former union minister and Tollywood megastar Chiranjeevi for their political career.