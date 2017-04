అద్భుతం: 3 గంటల్లోనే సబ్ వే నిర్మాణం, విశాఖ వాసులకు తీరిన కష్టాలు

దశాబ్దాలైనా నగరంలోని రెండు గ్రామాల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యకు పరిష్కారం దొరకలేదు. అయితే స్థానిక ఎమ్మెల్యే చొరవతో ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లభించింది. మూడున్నర గంటల్లోనే పనులు పూర్తి చేయించారు.

English summary

Subway constructed within three hours at Kancharapalem in Visakhapatnam district on Tuesday.It is comfortable to two villages, Visakhapatnam west MLA Ganababu released Rs.3 crores for subway .