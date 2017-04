ట్విస్ట్.. నంద్యాలపై సుజన ఫోకస్: శిల్పా ధీమా, అఖిలప్రియ యూటర్న్?

నంద్యాల ఉప ఎన్నికల అంశం టిడిపిలో హీట్ పెంచుతోంది. ఓ వైపు అఖిల ప్రియ కుటుంబం, మరోవైపు శిల్పా మోహన్ రెడ్డి టిక్కెట్ కోసం పట్టుబడుతుండటంతో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఓ విధంగా ఇరుకున పడ్డారు.

English summary

Union Minister and TDP leader Sujana Choudhary will see Nandyal Telugudesam Party issue.