వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తా, దక్షిణాది వారికి డిప్యూటీ: సుమన్ కొత్త డిమాండ్

వచ్చే ఎన్నికల్లో తాను రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేయనున్నట్లు ప్రముఖ నటుడు సుమన్ తెలిపారు. ఆయన శనివారం నాడు ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ఒంగోలు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు.

English summary

Actor Suman on Satur Day said that he will join any party before next elections. He demanded Deputy PM post for South Indians.