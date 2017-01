''మామయ్య సూపర్బ్ గా నటించాడు'', గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి సినిమాపై లోకేష్ ప్రశంసలు

బాలకృష్ణ నటించిన వందో చిత్రం గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి పై టిడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారాలోకేష్ స్పందించారు. ఈ సినిమాలో బాలకృస్ణ అద్భుతంగా నటించాడని ఆయన చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

super acting in goutami putra shatakarni movie said lokesh about balayya on twitter.tdp national gerneral secretary nara lokesh appreciated on balakrishna