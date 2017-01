కోడిపందాలు ఆపేలా ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేం: సుప్రీంకోర్టు

సంక్రాంతి కోడి పందాలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక రూలింగ్ ఇచ్చింది. కోడి పందాలను ఆపేలా ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేమని తేల్చి చెప్పింది.

English summary

The Supreme Court on Friday refused to pass any fresh order to stop cockfights in Andhra Pradesh.