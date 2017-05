టిడిపిని 'నందమూరి' ఫ్యామిలీకి అప్పగించు: నాని, అధికారులకు వార్నింగ్

తెలుగుదేశం పార్టీని నందమూరి కుటుంబానికి ఇచ్చేసి, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సొంతగా పార్టీ పెడితే డిపాజిట్లు కూడా రావని వైసిపి ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని మంగళవారం నాడు విమర్శించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

YSR Congress Party MLA Kodali Nani on Tuesday demanded that Chandrababu Naidu should surrender Telugudesam Party to Nandamuri family.