టిటిడి ఈవోగా ఉత్తరాది వ్యక్తా: చంద్రబాబుపై స్వరూపానంద ఆగ్రహం

చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంపై శారదా పీఠాధిపతి స్వామి స్వరూపనంద సరస్వతి ఆదివారం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తరాది వారిని టిటిడి ఈవోగా నియమించడాన్ని తప్పుబట్టారు.

English summary

Swami Swaroopanand Saraswati lashes out at AP Government for North Indian EO.