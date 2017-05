ఎస్ఐ, రైటర్ లను ఎమ్మెల్యే నిర్బంధించారన్న సంగతి తెలియగానే.. అక్కడి ఎస్పీ ఎమ్మెల్యేకు ఫోన్ చేశారు. నిర్బంధించడం సరికాదని ఎమ్మెల్యేకు చెప్పడంతో.. ఆపై వారిద్దరిని వదిలేసినట్లు సమాచారం.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 10:14 [IST]

English summary

Tanuku Mla Arimilli Radhakrishna was behaved rudely with local SI for arresting Tdp members regarding a scuffle between two dalit groups