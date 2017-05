ట్విస్ట్: గన్ మెన్లను వెనక్కు పంపిన తణుకు ఎమ్మెల్యే, వాళ్ళు నమ్మితే రాజీనామా

తాను తప్పు చేశానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు, మంత్రి లోకేష్ నమ్మితే తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేస్తానని తణుకు ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Tanuku MLA Radhakrishna surrendered gunmen, MLa followers protest in Tdp coordination meeting for supporting Radhakrishna.

Other articles published on May 21, 2017