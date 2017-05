కేసులను తేల్చాలని చెప్పగానే కలిసిన జగన్, మోడీపై టిడిపి ఆగ్రహం

ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అమెరికా పర్యటనపై మాట్లాడే హక్కు వైసిపి అధనేత జగన్‌కు లేదని టిడిపి నేత రాజేంద్రప్రసాద్ మండిపడ్డారు.

English summary

Telugudesam Party leader Rajendra Prasad on Thursday asked PM Narendra Modi why he was gave appointment to YS Jagan.