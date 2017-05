మెట్టు దిగిన శివప్రసాద్, సీఎంతో భేటీ: తీవ్రంగా హెచ్చరించిన చంద్రబాబు

చిత్తూరు ఎంపీ శివప్రసాద్‌కు ముఖ్యమంత్రి, టిడిపి అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం నాడు క్లాస్ పీకారు. ఈ రోజు ఎంపీ అధినేతను కలుసుకున్నారు.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 0:39 [IST]

English summary

Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu took class to Chittoor MP Sivaprasad for his comments against party.