రివర్స్: జగన్ కోటను బద్దలు కొట్టడానికి బాబు ప్లాన్, కలిసిరాని తమ్ముళ్ళు

వైఎస్ఆర్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ స్వంత జిల్లా కడపలో ఆ పార్టీకి చెక్ పెట్టేందుకు టిడిపి అధినేత చంద్రబాబునాయుడు వ్యూహాలు రచిస్తోంటే పార్టీ నాయకులు మాత్రం ఎవరికివారే యమునాతీరే అన్న చందంగా

English summary

Tdp chief Chandrababu naidu warned to Kadapa Tdp leaders change their attitude. Tdp state leadership planning to strengthen Tdp in Kadapa district, but some of party leaders won't change their attitude.