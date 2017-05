రివర్స్: మోడీకి మద్దతుకు కారణమేమిటీ? ప్రధానితో భేటీపై మాట్లాడొద్దన్న బాబు

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీని వైసీపీ అధినేత జగన్ ను కలిసి రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మద్దతిస్తామని వైసీపీ అధినేత జగన్ ప్రకటించడంలో అంతరార్ధమేమిటని టిడిపి ప్రశ్నిస్తోందిప్రత్యేక హోదా ఇస్తేనే మద్దతిస్తామని వైసీ

English summary

Tdp demanded to Ysrcp chief Ys Jagan what is the reason for supporting NDA candidate in President elections.Ysrcp and Tdp allegations each and other.