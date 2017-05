ప్రభుత్వం నా భర్తపై కక్ష సాధిస్తోంది: పొలిటికల్ పంచ్ అడ్మిన్ రవికిరణ్ భార్య..

ఆయనపై ఎస్సీ,ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయడంతో.. ప్రస్తుతం విశాఖ సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం నాడు రవికిరణ్ భార్య సుజన ఆయన్ను జైల్లో కలిశారు.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 17:01 [IST]

English summary

Sujana, Wife of Political Punch Admin Ravikiran was met his husband at vizag central jail. After the meet he talked to media and alleged that govt was wantedly targeting him