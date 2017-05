పవన్ కు టిడిపి షాక్: మీడియాలో కన్పించేందుకు వపన్ ఆరాటం, ఎవరైతే తప్పేంటీ?

మీడియాలో కన్పించాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను సినీ నటుడు, జనసేన చీఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ తప్పుబడుతూ ప్రకటనలు చేస్తున్నారని టిడిపి నేత వర్లరామయ్య ఆరోపించారు.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 13:29 [IST]

Tdp leader Varla Ramaiah slams on janasena chief pavan kalyan. don't allegations on Ap governament.he spoke with media on Monday in Amaravati.