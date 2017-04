గుంతకల్లులో చెప్పులతో కొట్టుకొన్న తెలుగు తమ్ముళ్ళు, ఎందుకంటే?

అనంతపురం జిల్లా తెలుగు తమ్ముళ్ళు చెప్పులతో కొట్టుకొన్నారు. టీడీపి సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలోనే చెప్పులతో కొట్టుకొన్నారు. సమావేశానికి ఎందుకు వచ్చావంటూ ఇరువర్గాల మధ్య ప్రారంభమైన గొడవ బాహాబాహీకి కారణమైంది.

English summary

Tdp leaders attacked each and other in Gunthakal party coordination meeting on Thursday.Ramanjaneyulu and Mastanaiah groups attacked each and other.